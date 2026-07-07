Informations pratiques

Thionville

La Litanie des Cimes & Mah Damba

8 place Marie-Louise Thionville Moselle

Tarif : – – EUR

16

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2027-02-05 20:00:00

fin : 2027-02-05 23:00:00

Date(s) :

2027-02-05

Portée par la voix envoûtante de Mah Damba, grande griotte malienne, La Litanie des Cimes mêle chants, poésie et improvisation. Aux côtés du trio, elle insuffle une puissance nouvelle à cette musique entre contemplation et intensité. Entre traditions mandingues et création contemporaine, ce quartet livre une expérience vibrante, libre et habitée, où chaque motif devient récit et émotion.Tout public

16 .

8 place Marie-Louise Thionville 57100 Moselle Grand Est +33 3 82 82 25 70 adagio@mairie-thionville.fr

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English :

Carried by the spellbinding voice of Mah Damba, a great Malian griot, *La Litanie des Cimes* blends song, poetry, and improvisation. Alongside the trio, she breathes new life into this music, which balances contemplation and intensity. Blending Mandinka traditions with contemporary creativity, this quartet delivers a vibrant, free, and soulful experience, where every motif becomes a story and an emotion.

L’événement La Litanie des Cimes & Mah Damba Thionville a été mis à jour le 2026-07-07 par PAYS THIONVILLOIS TOURISME