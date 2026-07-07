La Litanie des Cimes & Mah Damba Thionville
vendredi 5 février 2027 · Thionville
Informations pratiques
Thionville
La Litanie des Cimes & Mah Damba
8 place Marie-Louise Thionville Moselle
Tarif : – – EUR
16
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2027-02-05 20:00:00
fin : 2027-02-05 23:00:00
Date(s) :
2027-02-05
Portée par la voix envoûtante de Mah Damba, grande griotte malienne, La Litanie des Cimes mêle chants, poésie et improvisation. Aux côtés du trio, elle insuffle une puissance nouvelle à cette musique entre contemplation et intensité. Entre traditions mandingues et création contemporaine, ce quartet livre une expérience vibrante, libre et habitée, où chaque motif devient récit et émotion.Tout public
16 .
8 place Marie-Louise Thionville 57100 Moselle Grand Est +33 3 82 82 25 70 adagio@mairie-thionville.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Carried by the spellbinding voice of Mah Damba, a great Malian griot, *La Litanie des Cimes* blends song, poetry, and improvisation. Alongside the trio, she breathes new life into this music, which balances contemplation and intensity. Blending Mandinka traditions with contemporary creativity, this quartet delivers a vibrant, free, and soulful experience, where every motif becomes a story and an emotion.
L’événement La Litanie des Cimes & Mah Damba Thionville a été mis à jour le 2026-07-07 par PAYS THIONVILLOIS TOURISME
À voir aussi à Thionville (Moselle)
- Un été au musée Thionville 15 juillet 2026
- Après-midi jeux de société Thionville 25 juillet 2026
- Vide dressing & grenier Thionville 16 août 2026
- Exposition Charlotte Deblock Thionville 18 août 2026
- Fête de la Saint-Fiacre place Saint François Thionville 21 août 2026