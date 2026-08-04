Informations pratiques

Flers

La Loba

9 Rue du Collège Flers Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-18 14:30:00

fin : 2026-10-18 15:00:00

Date(s) :

2026-10-18

Dans un paysage insolite, fait d’argile, de fourrures et de bois, le chant s’élève et les objets prennent vie et se transforment sous nos yeux. Inspiré de l’oeuvre Femmes qui courent avec les loups de Clarissa Pinkola Estès, ce spectacle est un dialogue entre deux femmes complices (la chanteuse musicienne Guylaine Cosseron et la plasticienne marionnettiste Sarah Lévêque) pour évoquer les sons et les formes de la nature. Le public plonge dans un monde imaginaire et sauvage évoquant l’animalité et des éléments de la nature. .

9 Rue du Collège Flers 61100 Orne Normandie +33 2 31 81 23 13

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English : La Loba

L’événement La Loba Flers a été mis à jour le 2026-07-27 par REZZO