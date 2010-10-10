Lapte

La Locandiera Comédie théâtrale locale

Théâtre Gérard Defour Lapte Haute-Loire

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-25 20:00:00

fin : 2026-04-25

Date(s) :

2026-04-25

La Locandiera est une comédie du dramaturge italien Carlo Goldoni qu’on pourrait dénommer le Molière italien écrite en 1752 ! Durée 1h40 et accessible à tous (dès 12 ans).

.

Théâtre Gérard Defour Lapte 43200 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 44 74 45 92 galdelapte43@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

La Locandiera is a comedy by Italian playwright Carlo Goldoni that could be called the Italian Molière written in 1752! Running time: 1 hour 40 minutes, accessible to all (ages 12 and up).

L’événement La Locandiera Comédie théâtrale locale Lapte a été mis à jour le 2026-04-14 par Office du Tourisme des Sucs aux bords de Loire