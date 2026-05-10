La Longère fête la nature Longère de la Bégraisière Saint-Herblain

Date et horaire de début et de fin : 2026-05-30 15:00 – 21:00

Gratuit : oui Gratuit Tout public

La Longère de la Bégraisière et les associations partenaires s’associent pour proposer un événement festif, pédagogique et convivial ! Au programme de cette seconde édition de nombreuses animations pour petits et grands : expositions, troc plantes, ateliers créatifs, stand de sensibilisation sur la biodiversité et la transition écologique, parcours de vélos et de draisiennes … Un après-midi qui se terminera de façon festive avec le concert de Shama, artiste nantaise aux morceaux envoûtants qui mêlent sonorités world et électro Trip-hop.Tout au long de la journée, vous pourrez vous restaurer sur place (galettes, crêpes et boissons) avec l’association Saint-Herblain Volley-Ball.Programme complet sur : https://www.saint-herblain.fr/agenda/la-longere-fete-la-nature/

Longère de la Bégraisière Centre Saint-Herblain 44800

0228252487 https://www.saint-herblain.fr/agenda/la-longere-fete-la-nature/



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