La ludo ++ Totems Pacé
mercredi 25 novembre 2026 · Totems · Pacé
Informations pratiques
La ludo ++ Totems Pacé Mercredi 25 novembre, 10h00, 14h00 Ille-et-Vilaine
Gratuit
Des espaces de jeu pour tous dans le Studio
La ludothèque se déploie dans le Studio pour vous proposer différents espaces de jeu : jeux d’éveil pour les touts petits, parcours de motricité, jeux de construction, jeux de société…
Mercredi 25 novembre de 10h à 13h et de 14h à 18h.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-11-25T10:00:00.000+01:00
Fin : 2026-11-25T18:00:00.000+01:00
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http://www.totems.bzh/
Totems 12 Chemin de la Métairie – 35740 Pacé Pacé 35740 Ille-et-Vilaine
contact@totems.bzh 02 99 85 51 10
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