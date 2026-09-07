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AGENDA · Pacé

La ludo ++, Totems, Pacé

samedi 28 novembre 2026 · Totems · Pacé

La ludo ++, Totems, Pacé

Informations pratiques

Début
samedi 28 novembre 2026
Fin
samedi 28 novembre 2026
Lieu
Totems
Adresse
12 Chemin de la Métairie - 35740 Pacé
Ville
35740 Pacé
Département
Ille-et-Vilaine
Tarif
Gratuit

La ludo ++ Samedi 28 novembre, 10h00, 14h00 Totems Ille-et-Vilaine

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-11-28T10:00:00+01:00 – 2026-11-28T13:00:00+01:00
Fin : 2026-11-28T14:00:00+01:00 – 2026-11-28T17:00:00+01:00

La ludothèque se déploie dans le Studio pour vous proposer différents espaces de jeu : jeux d’éveil pour les touts petits, parcours de motricité, jeux de construction, jeux de société…
Samedi 28 novembre de 10h à 13h et de 14h à 17h.

Totems 12 Chemin de la Métairie – 35740 Pacé Pacé 35740 Ille-et-Vilaine Bretagne 02 99 85 51 10 http://www.totems.bzh/ https://www.facebook.com/totemsbzh
Des espaces de jeu pour tous dans le Studio Animation

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