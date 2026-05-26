La ludothèque en plein air avec le Musée des Beaux-Arts de Maurepas Musée des beaux-arts – Maurepas Rennes
La ludothèque en plein air avec le Musée des Beaux-Arts de Maurepas Musée des beaux-arts – Maurepas Rennes jeudi 9 juillet 2026.
La ludothèque en plein air avec le Musée des Beaux-Arts de Maurepas Musée des beaux-arts – Maurepas Rennes Jeudi 9 juillet, 10h00 Ille-et-Vilaine
La ludothèque part à votre rencontre avec ses animations « Hors les murs ».
La ludothèque et le Musée des beaux-Arts de Maurepas partent à votre rencontre avec des animations « Hors les murs ». Venez découvrir et partager un moment convivial autour de jeux de société, jeux d’adresse et activités ludiques pour tous les âges. Une occasion idéale pour jouer, échanger et profiter d’une ambiance familiale en plein air ou dans l’espace public.
Public :
Tout public (enfants, familles, adultes)
Type d’événement :
Animation / Ludothèque / Jeu / Famille
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-07-09T10:00:00.000+02:00
Fin : 2026-07-09T12:00:00.000+02:00
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Musée des beaux-arts – Maurepas 2 allée Georges-de-la-Tour, 35700 Rennes Maurepas – Patton Rennes 35700 Ille-et-Vilaine
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