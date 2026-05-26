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La ludothèque en plein air avec le Musée des Beaux-Arts de Maurepas Musée des beaux-arts – Maurepas Rennes

La ludothèque en plein air avec le Musée des Beaux-Arts de Maurepas Musée des beaux-arts – Maurepas Rennes

La ludothèque en plein air avec le Musée des Beaux-Arts de Maurepas Musée des beaux-arts – Maurepas Rennes jeudi 9 juillet 2026.

Lieu : Musée des beaux-arts – Maurepas

Adresse : 2 allée Georges-de-la-Tour, 35700 Rennes

Ville : 35700 Rennes

Département : Ille-et-Vilaine

Début : jeudi 9 juillet 2026

Fin : jeudi 9 juillet 2026

La ludothèque en plein air avec le Musée des Beaux-Arts de Maurepas Musée des beaux-arts – Maurepas Rennes Jeudi 9 juillet, 10h00 Ille-et-Vilaine

La ludothèque part à votre rencontre avec ses animations « Hors les murs ».

La ludothèque et le Musée des beaux-Arts de Maurepas partent à votre rencontre avec des animations « Hors les murs ». Venez découvrir et partager un moment convivial autour de jeux de société, jeux d’adresse et activités ludiques pour tous les âges. Une occasion idéale pour jouer, échanger et profiter d’une ambiance familiale en plein air ou dans l’espace public.

Public :
Tout public (enfants, familles, adultes)

Type d’événement :
Animation / Ludothèque / Jeu / Famille

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-07-09T10:00:00.000+02:00
Fin : 2026-07-09T12:00:00.000+02:00

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Musée des beaux-arts – Maurepas 2 allée Georges-de-la-Tour, 35700 Rennes Maurepas – Patton Rennes 35700 Ille-et-Vilaine


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