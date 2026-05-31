La ludothèque en plein air avec le Musée des Beaux-Arts de Maurepas, Musée des beaux-arts – Maurepas, Rennes

La ludothèque en plein air avec le Musée des Beaux-Arts de Maurepas Jeudi 9 juillet, 10h00 Musée des beaux-arts – Maurepas Ille-et-Vilaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-09T10:00:00+02:00 – 2026-07-09T12:00:00+02:00

Fin : 2026-07-09T10:00:00+02:00 – 2026-07-09T12:00:00+02:00

La ludothèque et le Musée des beaux-Arts de Maurepas partent à votre rencontre avec des animations « Hors les murs ». Venez découvrir et partager un moment convivial autour de jeux de société, jeux d’adresse et activités ludiques pour tous les âges. Une occasion idéale pour jouer, échanger et profiter d’une ambiance familiale en plein air ou dans l’espace public.

Public :

Tout public (enfants, familles, adultes)

Type d’événement :

Animation / Ludothèque / Jeu / Famille

Musée des beaux-arts – Maurepas 2 allée Georges-de-la-Tour, 35700 Rennes Rennes 35700 Maurepas – Patton Ille-et-Vilaine Bretagne

La ludothèque part à votre rencontre avec ses animations « Hors les murs ».