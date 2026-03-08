LA LYRE CONTRE-ATTAQUE Béziers
LA LYRE CONTRE-ATTAQUE Béziers samedi 9 mai 2026.
En 2026, embarquez avec l’Orchestre de Béziers pour un voyage musical interstellaire ! Plongez dans les plus grands thèmes de la sci-fi, de 2001 à Star Wars, lors d’un show lumineux inédit.
En 2026, embarquez avec l’Orchestre de Béziers pour un voyage à des années-lumière ! Vivez une soirée musicale hors du commun, magnifiée par un spectacle lumineux inédit au Zinga-Zanga.
Laissez-vous transporter par un programme exceptionnel rassemblant les plus grands thèmes de la science-fiction et de l’exploration spatiale des portes monumentales de 2001 L’Odyssée de l’Espace aux vibrations cosmiques d’Interstellar, de l’énergie mythique de Star Trek à l’émotion d’E.T., en passant par la puissance iconique de Star Wars, sans oublier quelques clins d’œil cultes comme La Soupe aux Choux… et bien plus encore ! .
Traverse de Colombiers Béziers 34500 Hérault Occitanie
English :
In 2026, join the Orchestre de Béziers on an interstellar musical voyage! Immerse yourself in the greatest sci-fi themes, from 2001 to Star Wars, in a never-before-seen light show.
