La Machine à poèmes, Médiathèque Jacques Ellul, Pessac

La Machine à poèmes 7 – 29 mars Médiathèque Jacques Ellul Gironde

Entrée libre

Début : 2026-03-07T10:00:00+01:00 – 2026-03-07T18:00:00+01:00

Fin : 2026-03-29T14:00:00+02:00 – 2026-03-29T18:00:00+02:00

La Machine à poèmes, c’est une drôle de machine que tu pourras actionner en trouvant un ou une bibliothécaire portant une marguerite. Approche… nous te soufflerons à l’oreille de jolis mots. Tu pourras garder ce poème en souvenir de ce doux printemps. Evadons-nous du quotidien en lisant de la poésie !

Renseignements : Médiathèque Jacques Ellul – Espace Jeunes – 05 57 93 67 00

Médiathèque Jacques Ellul 21 rue de Camponac pessac Pessac 33600 Arago-La Chataigneraie Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 57 93 67 00 Située dans le parc de Camponac, la Médiathèque Jacques Ellul est une structure moderne proposant une très large palette de services. Elle s’organise autour de 5 grands espaces ouverts au public, répartis sur plus de 1500 m2, auxquels s’ajoutent une salle d’exposition et un auditorium de 150 places.

Dans le cadre du Printemps des poètes

