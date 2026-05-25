À l’origine de ce projet, il y a le désir de faire entendre des écritures d’aujourd’hui d’autres pays, déjà traduites mais n’ayant pas encore été éditées ou mises en scène. Offrir aux spectatrices et spectateurs le plaisir de la découverte, et aux traductrices et traducteurs la possibilité d’entendre le texte qu’elles ou ils ont traduit dans la solitude, en l’imaginant dans la bouche de comédiennes et comédiens.

La Maison Antoine Vitez est une association qui réunit des traducteur.trice.s et des praticien.ne.s du théâtre désireux.ses de travailler ensemble à la promotion de la traduction théâtrale et à la découverte du répertoire mondial des dramaturgies contemporaines. Cet objectif fixé, en 1991, par ses fondateurs, notamment Jean-Michel Déprats, Jacques Nichet, Jean Lebeau,… demeure aujourd’hui sa raison d’être.

L’ESAD (Ecole Supérieure d’Art Dramatique de la ville de Paris) est une des onze écoles supérieures en France habilitée par le ministère de la Culture à délivrer, à l’issue de trois ans d’étude, le DNSPC (Diplôme National Supérieur Professionnel de Comédien).L’ESAD est le département théâtre du Pôle Supérieur d’enseignement artistique Paris Boulogne-Billancourt,le PSPBB. ( Adresse: Forum des Halles, niveau -3 12 place Carrée – 75001 )

Le Comité de Lecture du Théâtre de Verdure est composé des membres de l’équipe du Théâtre de Verdure du Jardin Shakespeare. A chaque rendez-vous, deux textes, proposés par la Maison Antoine Vitez, sont abordés et débattus.

Des textes ont été proposés par la Maison Antoine Vitez au comité de lecture du Théâtre de Verdure et au comité de lecture des étudiant.e.s de première année de l’Ecole Supérieure d’Art Dramatique de la ville de Paris, qui ont choisi de vous faire découvrir trois textes. Ces mises en voix seront dirigées par trois membres du comité artistique du Théâtre de Verdure avec les étudiant.e.s de l’ESAD.

Le dimanche 05 juillet 2026

de 16h00 à 17h15

Le dimanche 05 juillet 2026

de 14h00 à 15h15

Le samedi 04 juillet 2026

de 14h00 à 15h15

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-07-04T17:00:00+02:00

fin : 2026-07-05T20:15:00+02:00

Date(s) : 2026-07-04T14:00:00+02:00_2026-07-04T15:15:00+02:00;2026-07-05T14:00:00+02:00_2026-07-05T15:15:00+02:00;2026-07-05T16:00:00+02:00_2026-07-05T17:15:00+02:00

Théâtre de Verdure du Jardin Shakespeare Allée de la Reine Marguerite Route de Suresnes Le Pré Catelan Bois de Boulogne 75016 Paris

https://letheatredeverdure.com/spectacle/la-maison-antoine-vitez-et-lesad-se-mettent-au-vert-6/ +33663037237 theatredeverdure.contact@gmail.com https://www.facebook.com/TdV.TheatredeVerdure/ https://www.facebook.com/TdV.TheatredeVerdure/



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