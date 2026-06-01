La Maison de la musique en fête, Maison de la Musique Hazebrouck, Hazebrouck
La Maison de la musique en fête, Maison de la Musique Hazebrouck, Hazebrouck mercredi 17 juin 2026.
La Maison de la musique en fête 17 et 27 juin Maison de la Musique Hazebrouck Nord
Réservation pour la séance de cinéma
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-17T10:30:00+02:00 – 2026-06-17T17:00:00+02:00
Fin : 2026-06-27T13:30:00+02:00 – 2026-06-27T16:30:00+02:00
Mercredi 17 juin :
Brocante musicale, Snack payant sur place, concert toute la journée.
De 10h30 à 17h
Sur inscription pour les exposants.
Samedi 27 juin :
Projet cinéma : ciné/concert, tapis rouge…
Popcorn et boissons payants.
De 13h30 à 16h30
Réservation : aroye@ville-hazebrouck.fr
Maison de la Musique Hazebrouck 5 Rue d’Aire, 59190 Hazebrouck Hazebrouck 59190 Nord Hauts-de-France [{« type »: « email », « value »: « aroye@ville-hazebrouck.fr »}] [{« link »: « mailto:aroye@ville-hazebrouck.fr »}]
Envie de découvrir la musique, d’échanger avec des passionnés ou simplement passer un bon moment ? La Maison de la musique d’Hazebrouck est en fête les 17 et 27 juin !
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