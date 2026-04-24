La Maison de l’Amérique Latine et des Caraïbes, Maison de l’Amérique Latine et des Caraïbes à Hôtel de Ragueneau,, Bordeaux
La Maison de l’Amérique Latine et des Caraïbes, Maison de l’Amérique Latine et des Caraïbes à Hôtel de Ragueneau,, Bordeaux mardi 19 mai 2026.
La Maison de l’Amérique Latine et des Caraïbes 19 – 30 mai Maison de l’Amérique Latine et des Caraïbes à Hôtel de Ragueneau, Gironde
Entrée libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-19T16:00:00+02:00 – 2026-05-19T21:30:00+02:00
Fin : 2026-05-30T11:30:00+02:00 – 2026-05-30T21:30:00+02:00
Lors des Semaines de l’Amérique Latine et des Caraïbes 2026, MACLA animera “la Maison de l’Amérique Latine et des Caraïbes” dans l’Hôtel de Ragueneau.
Cet espace vivant, accessible et collectif favorisera les échanges, les rencontres et les coopérations entre les associations et le public, à travers l’art, les musiques, les conférences, les rencontres et une multitude d’activités pour petits et grands.
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Exposition MEMORIAS VIVAS / Association Mexicanos en Bordeaux / Petit Salle
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Exposition LADO A LADO B / Association SIGNA / Grand Salle
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Exposition Argentine 50 ans de peines et de joies / Collectif des Résidents Argentins en Gironde / Accueil
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Exposition Brève histoire des mouvements LGBTQI au Mexique / Salle LGTBQI
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Exposition « Habanera Walking, voyage poétique à La Havane » / Association Chant Libre / Accueil bis
Dates : du 19 au 30 mai
Horaires :
• En semaine de 16h à 21h30
• Le week-end de 11h30 à 21h30
Maison de l’Amérique Latine et des Caraïbes à Hôtel de Ragueneau, 71 rue du Loup Bordeaux 33000 Bordeaux Centre Gironde Nouvelle-Aquitaine
Lors des Semaines de l’Amérique Latine et des Caraïbes 2026, MACLA animera “la Maison de l’Amérique Latine et des Caraïbes” dans l’Hôtel de Ragueneau. SALC Semaine de l’Amérique latine et des Caraïbes
MACLA
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