La Maison de l’Amérique Latine et des Caraïbes, Maison de l’Amérique Latine et des Caraïbes à Hôtel de Ragueneau,, Bordeaux

La Maison de l’Amérique Latine et des Caraïbes 19 – 30 mai Maison de l’Amérique Latine et des Caraïbes à Hôtel de Ragueneau, Gironde

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-19T16:00:00+02:00 – 2026-05-19T21:30:00+02:00

Fin : 2026-05-30T11:30:00+02:00 – 2026-05-30T21:30:00+02:00

Lors des Semaines de l’Amérique Latine et des Caraïbes 2026, MACLA animera “la Maison de l’Amérique Latine et des Caraïbes” dans l’Hôtel de Ragueneau.

Cet espace vivant, accessible et collectif favorisera les échanges, les rencontres et les coopérations entre les associations et le public, à travers l’art, les musiques, les conférences, les rencontres et une multitude d’activités pour petits et grands.

Exposition MEMORIAS VIVAS / Association Mexicanos en Bordeaux / Petit Salle

Exposition LADO A LADO B / Association SIGNA / Grand Salle

Exposition Argentine 50 ans de peines et de joies / Collectif des Résidents Argentins en Gironde / Accueil

Exposition Brève histoire des mouvements LGBTQI au Mexique / Salle LGTBQI

Exposition « Habanera Walking, voyage poétique à La Havane » / Association Chant Libre / Accueil bis

Dates : du 19 au 30 mai

Horaires :

• En semaine de 16h à 21h30

• Le week-end de 11h30 à 21h30

Maison de l’Amérique Latine et des Caraïbes à Hôtel de Ragueneau, 71 rue du Loup Bordeaux 33000 Bordeaux Centre Gironde Nouvelle-Aquitaine

Lors des Semaines de l’Amérique Latine et des Caraïbes 2026, MACLA animera “la Maison de l’Amérique Latine et des Caraïbes” dans l’Hôtel de Ragueneau. SALC Semaine de l’Amérique latine et des Caraïbes

MACLA