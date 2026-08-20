La Maison de nos rêves, Cinés Palace, Épinal

Informations pratiques

La Maison de nos rêves Jeudi 17 septembre, 19h10 Cinés Palace Vosges

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-17T19:10:00+02:00 – 2026-09-17T20:45:00+02:00

Fin : 2026-09-17T19:10:00+02:00 – 2026-09-17T20:45:00+02:00

En présence de Kev Adams

Cinés Palace 50 rue Saint-Michel, Épinal Épinal 88000 Vosges Grand Est https://www.epinal.fr/que-faire-a-epinal/art-culture/cines-palace/ [{« type »: « link », « value »: « https://www.cinespalace.com#showmovie?id=TET2S »}]

Présence kev adams – Benjamin et Amélie, jeune couple de trentenaires décide d’acheter la maison de leurs rêves en viager à Nicolette, une dame qui semble mourante. Mais peu après la vente, elle va…