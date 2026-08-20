La Maison de nos rêves, Cinés Palace, Épinal
jeudi 17 septembre 2026 · Cinés Palace · Épinal
Informations pratiques
La Maison de nos rêves Jeudi 17 septembre, 19h10 Cinés Palace Vosges
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-17T19:10:00+02:00 – 2026-09-17T20:45:00+02:00
Fin : 2026-09-17T19:10:00+02:00 – 2026-09-17T20:45:00+02:00
En présence de Kev Adams
Cinés Palace 50 rue Saint-Michel, Épinal Épinal 88000 Vosges Grand Est https://www.epinal.fr/que-faire-a-epinal/art-culture/cines-palace/ [{« type »: « link », « value »: « https://www.cinespalace.com#showmovie?id=TET2S »}]
Présence kev adams – Benjamin et Amélie, jeune couple de trentenaires décide d’acheter la maison de leurs rêves en viager à Nicolette, une dame qui semble mourante. Mais peu après la vente, elle va…
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