La maison de quartier Jacques Brel fête le patrimoine sur la place Léon Blum, Place Léon-Blum, Villeneuve-d’Ascq

Informations pratiques

La maison de quartier Jacques Brel fête le patrimoine sur la place Léon Blum Samedi 19 septembre, 14h00 Place Léon-Blum Nord

Gratuit – Sans inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Samedi 19 septembre de 14h à 17h, la maison de quartier Jacques Brel fête le patrimoine avec des ateliers d’art plastique et une exposition de photos !

Au programme :

– Création d’une carte pop-up sur le patrimoine du quartier

– Ateliers d’art plastiques sur le patrimoine du quartier

– Exposition des photos anciennes de la ville lors de la construction de la ville nouvelle issues des archives municipales. Saurez-vous reconnaitre les quartiers de la ville à leur construction?

– Atelier dessin (sketchbook) avec l’association les pinceaux d’aquarelle sur réservation. Plus d’infos ici :

https://openagenda.com/les-jep-a-villeneuve-dascq/events/atelier-scketchbook-sur-le-patrimoine-du-quartier-pont-de-bois?cl=fr

Place Léon-Blum Place Léon Blum 59650 Villeneuve d’Ascq Villeneuve-d’Ascq 59650 Nord Hauts-de-France [{« link »: « https://openagenda.com/les-jep-a-villeneuve-dascq/events/atelier-scketchbook-sur-le-patrimoine-du-quartier-pont-de-bois?cl=fr »}]

Samedi 19 septembre de 14h à 17h, la maison de quartier Jacques Brel fête le patrimoine avec des ateliers d’art plastique et une exposition de photos ! journées du patrimoine patrimoine architectural

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