La maison des acacias, programmation kids juin & juillet Audenge jeudi 25 juin 2026.

Audenge

La maison des acacias, programmation kids juin & juillet

17 Rue des Acacias Audenge Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-25 14:00:00

fin : 2026-07-01 17:00:00

Date(s) :

2026-06-25 2026-06-27 2026-07-01 2026-07-17

La Maison des Acacias propose 4 ateliers spécial kids

. 25 juin de 18h30-20h30, Initiation à l’indigo Plongez dans l’indigo avec Marie Laure @dokidokilab et découvrez l’itajime shibori permettant de créer des motifs sur tissu. A partir de 10 ans.

. 27 juin de 14h-16h, Couronne de fleurs séchées Venez composer vos couronnes sur support bois ou métal. Atelier animé par Audrey de @latelierduchardon. A partir de 10 ans.

. 1 juillet de 14h-17h, Créatif kids Thématique océan ! Animé par Brigitte et Martine. Ouvert à tous les âges.

. 17 juillet de 10h-12h, Céramique enfant/parent ou grand-parent. A partir de 6 ans. Atelier animé par Elise de @ceramique_et_petits_pots.ares, ouvert à 10 binômes (10 enfants et 10 adultes).

Chaque enfant doit être accompagné d’un adulte pendant toute la durée de l’atelier.

Tarifs, détails et inscriptions sur le site de la Maison des Acacias .

17 Rue des Acacias Audenge 33980 Gironde Nouvelle-Aquitaine

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English : La maison des acacias, programmation kids juin & juillet

L’événement La maison des acacias, programmation kids juin & juillet Audenge a été mis à jour le 2026-06-23 par OT Coeur Bassin