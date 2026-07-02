La Maison des Arts et Loisirs vous ouvre ses portes à Laon, Maison des Arts et Loisirs, Laon

Informations pratiques

La Maison des Arts et Loisirs vous ouvre ses portes à Laon 19 et 20 septembre Maison des Arts et Loisirs Aisne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Avec une programmation pluridisciplinaire d’une quarantaine d’événements artistiques par an, (théâtre, musiques, humour, marionnettes, danse, cirque…), ses expositions d’art contemporain, son offre jeune public ou encore ses actions hors-les-murs, La Maison des Arts Loisirs reste un lieu incontournable de la culture axonaise. L’équipe vous accueille lors des journées du patrimoine pour vous faire découvrir ce lieu emblématique, et sa nouvelle saison 2026/27 !

Maison des Arts et Loisirs 2 Place Aubry, 02000 Laon, France Laon 02000 Gare Aisne Hauts-de-France 0323228686 https://laon.fr/VILLE_LAON_21_WEB/FR/Accueil.awp?page=74&m=6.110.116 Ce pôle culturel dispose de deux salles de diffusion avec le Théâtre Raymond Lefèvre de 140 places et le Théâtre Guy Sabatier de 550 places, ainsi que d’une salle polyvalente modulable.

Avec une programmation pluridisciplinaire d’une quarantaine d’événements artistiques par an, (théâtre, musiques, humour, marionnettes, danse, cirque…), ses expositions d’art contemporain, son offre !…

© OT Pays de Laon