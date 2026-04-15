La maison des Compagnons du devoir, Maison des Compagnons du Devoir, Rodez

Informations pratiques

La maison des Compagnons du devoir 19 et 20 septembre Maison des Compagnons du Devoir Aveyron

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

L’orgue de 1628 chante pour les Journées européennes du patrimoine. Venez découvrir un programme consacré aux grandes pages du répertoire germanique avec des œuvres de Dietrich Buxtehude, Johann Sebastian Bach, Johann Ludwig Krebs et Nicolaus Bruhns, interprétées sur cet instrument historique.

Maison des Compagnons du Devoir 6 impasse Cambon, 12000 Rodez Rodez 12000 Les Ondes Aveyron Occitanie Les Compagnons du Devoir sont, en France, les membres d’un mouvement qui assure à des jeunes gens, à partir de l’âge de 15 ans et même post-bac, une formation à des métiers traditionnels. Elle est fondée sur l’apprentissage, la vie en communauté et le voyage du Tour de France du compagnonnage.

L’orgue de 1628 chant pour les journées du patrimoine. Musiques germaniques au programme avec D. Buxtehude, J.S. Bach, J.L Krebs, N. Brunhs…

©Ministère de la culture