Informations pratiques

Saumur

La Maison des Compagnons du devoir

Saumur Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 09:00:00

fin : 2026-09-19 17:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Construite au 15e siècle, elle fut la demeure de grands noms du Saumurois. En ruine, elle est rachetée en 1979 par l’Association Ouvrière des Compagnons du Devoir et du Tour de France qui la restaure.

Elle est aujourd’hui un lieu de formation au compagnonnage, ayant pour but de transmettre savoir-être et savoir-faire ouvrier. Cette pratique est inscrite depuis 2010 au Patrimoine Culturel Immatériel de l’UNESCO.

Visites guidées par les jeunes compagnons.

Ateliers autour des métiers dans la cour taille de pierre, métallier, serrurier, charpente.

PRECISIONS HORAIRES

Samedi 19 septembre 2026 de 9h à 17h. .

Saumur 49400 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 83 30 31 villearthistoire@saumur.fr

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English :

Built in the 15th century, it was home to some of Saumur’s most famous names. In ruins, it was bought in 1979 by the Association Ouvrière des Compagnons du Devoir et du Tour de France, who restored it.

L’événement La Maison des Compagnons du devoir Saumur a été mis à jour le 2026-07-24 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME