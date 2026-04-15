La Maison du jardinier et de la nature se déplace dans votre quartier !, Jardin De la croix de sud, Bordeaux
La Maison du jardinier et de la nature se déplace dans votre quartier !, Jardin De la croix de sud, Bordeaux mercredi 29 avril 2026.
La Maison du jardinier et de la nature se déplace dans votre quartier ! Mercredi 29 avril, 14h30 Jardin De la croix de sud Gironde
Gratuit, sur inscription
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-29T14:30:00+02:00 – 2026-04-29T16:30:00+02:00
Fin : 2026-04-29T14:30:00+02:00 – 2026-04-29T16:30:00+02:00
Apprenez à semer et planter en favorisant les plantes locales et utiles.
Repartez avec un mini‑potager adapté, même aux petits espaces.
Jardin De la croix de sud rue Jean Mermoz – 33000 Bordeaux Bordeaux 33800 Nansouty – Saint-Genès Gironde Nouvelle-Aquitaine https://www.bordeaux.fr/ [{« type »: « email », « value »: « maisondujardinier@mairie-bordeaux.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 05 56 43 28 90 »}] Cet ancien atelier municipal inexploité a laissé la place à un jardin. Le jardin de la Croix du Sud est le fruit de plusieurs ateliers de concertation avec les riverains, animés entre 2012 et 2013 par l’association Friche and Cheap. Il a été inauguré en juin 2013. Du 1er avril au 31 mai, de 8h à 19h30
Du 1er juin au 31 août, de 8h à 20h
Du 1er septembre au 31 octobre, de 8h à 18h30
Du 1er novembre au 14 février, de 8h à 17h30
Du 15 février au 31 mars, de 8h à 18h30
Semis en cagette maison jardinier
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