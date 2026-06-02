La Maison étudiante fête les fiertés ! Maison étudiante Bastille Paris

Gratuit et ouvert à toutes et tous, il se tiendra le samedi 6 juin, de 14h à 21h, à la Maison étudiante (Paris 3ᵉ), dans le cadre du Mois des Fiertés.

Ouvert à tou·tes, cet évènement a pour objectif de partager des ressources clés, de mettre en lumière les projets étudiants autour des thématiques LGBT+, et d’offrir un temps fort convivial et bienveillant

Au programme :

Exposition artistique

Bar à paillettes

Atelier créatif : Viens explorer ta créativité autour d’un atelier créatif de peinture sur CD et confection de stickers DIY (tout le matériel est fourni). L’entrée est libre sur toute la plage horaire de l’après-midi

: Viens explorer ta créativité autour d’un atelier créatif de peinture sur CD et confection de stickers DIY (tout le matériel est fourni). L’entrée est libre sur toute la plage horaire de l’après-midi Enregistrement de podcast avec Radio Campus Paris : conversation avec Terrence Khatchadourian , secrétaire général de Stop Homophobie, et Maître Claire Truffy , juriste au Défenseur des droits pour parler de l’état des droits LGBTQIA+ en Europe à l’occasion de la sortie du rapport Stop Homophobie 2026.

avec Radio Campus Paris : conversation avec , secrétaire général de Stop Homophobie, et , juriste au Défenseur des droits pour parler de à l’occasion de la sortie du rapport Stop Homophobie 2026. Le Queerz, le quiz de culture queer : Envie de tester tes connaissances et d’en apprendre plus sur l’histoire des mouvements LGBT+ et la pop-culture queer ? Viens participer à notre quizz interactif, avec des lots à gagner !

: Envie de tester tes connaissances et d’en apprendre plus sur l’histoire des mouvements LGBT+ et la pop-culture queer ? Viens participer à notre quizz interactif, avec des lots à gagner ! Et bien sûr… d’autres surprises vous attendent tout au long de l’après‑midi.

L’évènement Fiertés Étudiantes revient cette année avec une après‑midi entièrement dédiée au partage, à la sensibilisation et à la célébration des diversités LGBT+.

Le samedi 06 juin 2026

de 14h00 à 21h00

gratuit

Rendez-vous sur notre site pour s’inscrire !

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-06T17:00:00+02:00

fin : 2026-06-07T00:00:00+02:00

Date(s) : 2026-06-06T14:00:00+02:00_2026-06-06T21:00:00+02:00

Maison étudiante Bastille 50 rue des Tournelles 75003 Paris

https://maison-etudiante.paris/events/la-maison-des-fiertes/



Afficher la carte du lieu Maison étudiante Bastille et trouvez le meilleur itinéraire

