La maison – Exposition éphémère 3, La maison, Draguignan

La maison – Exposition éphémère 3 13 et 14 juin La maison Var

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-13T10:00:00+02:00 – 2026-06-13T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-14T10:00:00+02:00 – 2026-06-14T18:00:00+02:00

Sandra Mauro, Virginie Serre, Nathalie Leverger, Eva Charpentier et Céline Sassatelli exposeront dans LA MAISON de famille, espace chargé de mémoire collective et d’histoires intimes.

L’immeuble Haussmannien datant de 1850, est situé sur une des plus larges avenues de la ville. Sa façade bourgeoise en pierre, pourvue de grandes fenêtres et de balcons en fer forgé, forme un seul et même ensemble architectural.

Ce lieu n’est pas une galerie blanche, mais un intérieur habité, traversé de temps ; cadre idéal pour un dialogue entre cinq univers qui, chacun à leur façon, interrogent ce que nous gardons, ce que nous transformons, ce que nous regardons.

Les visiteurs seront invités à découvrir des œuvres plastiques, installations, et objets sensibles, dans un lieu unique et ouvert le temps de deux journées seulement.

Une parenthèse intime et artistique à ne pas manquer, au cœur de la ville.

La maison 16 avenue Carnot Draguignan Draguignan 83300 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur

Les samedi 13 et dimanche 14 juin de 10h à 18h, au 16 avenue Carnot, venez admirer l’exposition éphémère « La Maison » !