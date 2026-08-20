La Maison Natale de Marcel Pagnol, maison natale de marcel Pagnol, Aubagne
samedi 19 septembre 2026 · maison natale de marcel Pagnol · Aubagne
Informations pratiques
La Maison Natale de Marcel Pagnol 19 et 20 septembre maison natale de marcel Pagnol Bouches-du-Rhône
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Souvenirs d’enfance, photographies, lettres manuscrites et reconstitution de l’appartement familial replongent le visiteur dans la vie et l’œuvre de notre célèbre académicien.
maison natale de marcel Pagnol 16 cours Barthélemy 13400 Aubagne Aubagne 13400 La Coueste Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur 04.42.03.49.98 https://www.tourisme-paysdaubagne.fr/decouvrir/culture-patrimoine/marcel-pagnol/maison-natale-de-marcel-pagnol/ Découvrez la Maison Natale de Marcel Pagnol à Aubagne ! Ce musée consacré à l’écrivain-cinéaste emblématique de la Provence est à la fois une reconstitution de son appartement familial mais également un lieu d’expositions agrémenté d’une galerie de portraits et de photos de tournages. Ce patrimoine provençal est un espace de souvenirs qui retrace l’ensemble de sa vie. Parking Sicard à proximité
Souvenirs d’enfance, photographies, lettres manuscrites et reconstitution de l’appartement familial replongent le visiteur dans la vie et l’œuvre de notre célèbre académicien.
© OTI_Pays_d_Aubagne
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