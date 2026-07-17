La Maison Noire, Parc de la Bégraisière, Saint-Herblain

Informations pratiques

La Maison Noire 1 – 4 juillet 2027 Parc de la Bégraisière Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2027-07-01T21:00:00+02:00 – 2027-07-01T23:00:00+02:00

Fin : 2027-07-04T19:00:00+02:00 – 2027-07-04T21:00:00+02:00

Sous le chapiteau, place à un cabaret frondeur et joyeux ! Des femmes acrobates et musiciennes y convoquent leurs aïeules indisciplinées autrefois emprisonnées. Lancers de couteaux, fouets, tissu aérien, danse apache et chansons contestataires du groupe Les Elles : bienvenue dans cette fête extravagante et indocile.

Ce cabaret fait surgir les esprits des femmes enfermées à la prison Saint-Lazare jusqu’en 1927 : Louise Michel, Mata Hari, Rirette Maîtrejean, Casque d’or et tant d’anonymes aux idéaux parfois opposés. Que pouvaient-elles se raconter, ces femmes anarchistes, prostituées, danseuses ou hors-la-loi ? Toutes partageaient le refus viscéral d’une destinée toute tracée. Cirque du réel, chansons hétéroclites, music-hall, poésie et parole militante rythment cette « ménagerie » de créatures indomptables. Les corps parlent autant que les mots et le public est parfois bousculé. Ce cabaret de fortune, à l’humour débridé, déborde de vie, d’insolence et de liberté.

En coréalisation avec le Théâtre ONYX scène conventionnée de Saint-Herblain

Dans le cadre du Festival Les Beaux jours

Parc de la Bégraisière 8 Pl. des Muses, Saint-Herblain Saint-Herblain 44800 Les Quatre Vents Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://mixt.fr/la-maison-noire-01072027-1900 »}, {« type »: « link », « value »: « https://mixt.fr/la-maison-noire-03072027-1700 »}, {« type »: « link », « value »: « https://mixt.fr/la-maison-noire-04072027-1700 »}]

La Maison Noire Cirque Spectacle vivant Mixt Nantes