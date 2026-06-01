La Maison sur le Fleuve est ouverte !, La Maison sur le Fleuve, Cognac

La Maison sur le Fleuve est ouverte ! 5 – 7 juin La Maison sur le Fleuve Charente

gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-05T14:00:00+02:00 – 2026-06-05T16:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T14:00:00+02:00 – 2026-06-07T16:00:00+02:00

Visite d’une œuvre-lieu

Venez découvrir La Maison sur le Fleuve en visite libre et gratuite.

Pour en savoir plus sur le projet : avantscene.com

Pour les scolaires, venez découvrir le lieu de l’Ecole du Fleuve et peut-être voudrez-vous faire partie du projet pour 2026/2027 !?

Quelle fonction ? Quels usages ?

Créer l’envie, l’envie de rêver, de créer, de chanter, d’écrire, de dessiner, de jouer, de ne rien faire, de contempler, de respirer, d’écouter le milieu, de regarder l’eau du fleuve, de profiter du temps qui passe, des êtres qui nous accompagnent, d’apprendre comment ça fonctionne, le vivant qui est là, le pourquoi du comment.. et tout ce qui nous rend plus humain en accord avec le milieu dans lequel nous vivons !

A chacun d’imaginer !

(c) Artiste architecte : Feda Wardak ; projet l’Avant-Scène Cognac

La Maison sur le Fleuve Impasse Saint-Fiacre 16100 Cognac Cognac 16100 Charente Nouvelle-Aquitaine 05 45 82 58 70 https://avantscene.com/ https://avantscene.com/agenda/festivals/la-maison-sur-le-fleuve [{« type »: « email », « value »: « communication@avantscene.com »}] [{« link »: « https://avantscene.com/agenda/festivals/la-maison-sur-le-fleuve »}] L’Avant-Scène Cognac est heureuse de vous inviter à un heureux événement ! La Maison sur le Fleuve fête la fin de son chantier, son ouverture au public.

Venez visiter, voir et écouter le fleuve Charente depuis la Maison sur le Fleuve !

Ouverture simultanée avec nos voisins et amis des Jardins de Saint Fiacre. Parking gratuit place du Solençon. 10 minutes de marche environ, sur le chemin de halage pour atteindre La Maison.

Accès gratuit.

Visite d’une œuvre-lieu

©lavantscenecognac