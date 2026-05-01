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La Maison sur le fleuve | Inauguration Quai Maurice Hennessy Cognac

La Maison sur le fleuve | Inauguration Quai Maurice Hennessy Cognac samedi 30 mai 2026.

Lieu : Quai Maurice Hennessy

Adresse : La porte Saint Jacques

Ville : 16100 Cognac

Département : Charente

Début : samedi 30 mai 2026

Fin : samedi 30 mai 2026

Heure de début : 20:30:00

Tarif :

Cognac

La Maison sur le fleuve | Inauguration

Quai Maurice Hennessy La porte Saint Jacques Cognac Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 20:30:00
fin : 2026-05-30

Date(s) :
2026-05-30

Après avoir pris place sur la Charente et poursuivi ses aménagements, la Maison sur le Fleuve s’apprête à vivre un moment clé sa fête inaugurale.
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Quai Maurice Hennessy La porte Saint Jacques Cognac 16100 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 82 58 70  contact@avantscene.com

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English :

After taking its place on the Charente and continuing its development, the Maison sur le Fleuve is about to experience a key moment: its inaugural party.

L’événement La Maison sur le fleuve | Inauguration Cognac a été mis à jour le 2026-04-28 par Destination Cognac

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