Tours

La maison Tellier + Mariotte

146 Rue Édouard Vaillant Tours Indre-et-Loire

Tarif : 20 – 20 – EUR

20

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-10-02 20:00:00

fin : 2026-10-02 23:00:00

Date(s) :

2026-10-02

Entre folk américaine, chanson française et grands espaces intérieurs, La Maison Tellier poursuit depuis près de vingt ans une trajectoire singulière, loin des modes et des postures.

Entre folk américaine, chanson française et grands espaces intérieurs, La Maison Tellier poursuit depuis près de vingt ans une trajectoire singulière, loin des modes et des postures. Avec Timidité des Arbres, le groupe signe un disque lumineux, organique et profondément vivant, enregistré en prise directe au cœur du Marais Vernier.

Portées par des arrangements délicats, des cuivres chaleureux et des guitares aux accents de bayou, leurs chansons avancent avec une élégance rare, quelque part entre Calexico, Creedence Clearwater Revival et Jean-Louis Murat. Entre mélancolie douce, poésie du quotidien et souffle collectif, La Maison Tellier célèbre une musique sincère, généreuse et intensément humaine. 20 .

146 Rue Édouard Vaillant Tours 37000 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire billetterie@bateauivre.coop

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English :

For nearly twenty years, La Maison Tellier has pursued a singular trajectory, far removed from fashions and postures, between American folk, French chanson and wide-open spaces.

L’événement La maison Tellier + Mariotte Tours a été mis à jour le 2026-05-07 par ADT 37