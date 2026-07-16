La mal coiffée Cité de la Musique de Marseille L’Auditorium, Médiathèque Marseille 1er Arrondissement
vendredi 6 novembre 2026 · Cité de la Musique de Marseille L'Auditorium, Médiathèque · Marseille 1er Arrondissement
Informations pratiques
Marseille 1er Arrondissement
La mal coiffée
Vendredi 6 novembre 2026 à partir de 20h. Cité de la Musique de Marseille L’Auditorium, Médiathèque 4 Rue Bernard du Bois Marseille 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône
Tarif : 13 – 13 – 13 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-06 20:00:00
fin : 2026-11-06
Date(s) :
2026-11-06
Ce spectacle s’inscrit dans le cadre du Pôle des Musiques du Monde de la Cité de la Musique de Marseille.
La formation vocale la plus échevelée du monde polyphonique occitan revient dans une création en prise avec un réel éloigné mais persistant. Et c’est par les abords des périphéries qu’on se le remet au cœur, là où les arbres se remettent à parler, les humus à sourdre, et les oiseaux à répondre aux humains qui ne les entendaient plus.
Une poésie qui remet les sons du vivant dans les oreilles et donne libre cours aux imaginaires, les délivre des asservissements et des assignations. De la musique vocale de haute facture, des percussions et l’arrivée de couleurs instrumentales insoupçonnées … mais chut ! Même si la surprise n’est pas totale, Carla Gaudré, Létitia Dutech, Karin Berny et Myriam Boisserie en célèbrerons chez nous les premiers bruissements ! .
Cité de la Musique de Marseille L’Auditorium, Médiathèque 4 Rue Bernard du Bois Marseille 1er Arrondissement 13001 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur
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English :
This show is part of the Pôle des Musiques du Monde program at Marseille’s Cité de la Musique.
L’événement La mal coiffée Marseille 1er Arrondissement a été mis à jour le 2026-07-16 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille
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