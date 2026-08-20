La maladie des nuages, médiathèque Lille-Moulins, Lille

Informations pratiques

La maladie des nuages Samedi 24 octobre, 16h00 médiathèque Lille-Moulins Nord

Sur réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-24T16:00:00+02:00 – 2026-10-24T17:00:00+02:00

Fin : 2026-10-24T16:00:00+02:00 – 2026-10-24T17:00:00+02:00

Les hommes ne savent plus s’écouter ni échanger. Heureusement, les artistes ont appris à retranscrire le message de la terre. Annaëlle, la tortue, convoque une assemblée des animaux pour trouver un remède contre le malheur. Elle s’envolera avec l’aigle jusqu’aux nuages.

médiathèque Lille-Moulins 8 allée de la Filature Lille 59046 Lille-Centre Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://bm-lille.fr/bml/doc/CALENDAR/12247/la-maladie-des-nuages-conte-ecologique-theatralise »}]

Conte à la médiathèque par la Compagnie EmoSonge

Compagnie EmoSonge