La malle aux histoires, Médiathèque de tarentaize, Saint-Étienne

Informations pratiques

La malle aux histoires Samedi 19 septembre, 10h15, 15h00 Médiathèque de tarentaize Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:15:00+02:00 – 2026-09-19T11:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:45:00+02:00

Les bibliothécaires mettent en lumière les pépites de la littérature jeunesse, pour partir à la rencontre des plus belles histoires de notre collection patrimoniale.

Dès 5 ans

Médiathèque de tarentaize 20-24 rue Jo Gouttebarge 42000 Saint-Étienne Saint-Étienne 42000 Loire Auvergne-Rhône-Alpes https://mediatheques.saint-etienne.fr/EXPLOITATION/ [{« type »: « link », « value »: « http://atheques.saint-etienne.fr »}]

Les bibliothécaires mettent en lumière les pépites de la littérature jeunesse, pour partir à la rencontre des plus belles histoires de notre collection patrimoniale.

© médiathèques municipales de Saint-Etienne