La Manufacture nationale de la Savonnerie de Lodève, Manufacture nationale de la Savonnerie, Lodève

Informations pratiques

La Manufacture nationale de la Savonnerie de Lodève Dimanche 20 septembre, 10h00 Manufacture nationale de la Savonnerie Hérault

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, découvrez la Manufacture nationale de la Savonnerie de Lodève, atelier des Manufactures nationales dédié au tissage des prestigieux tapis de velours au point noué.

À travers une présentation assurée par les licières de la manufacture, plongez au cœur d’un savoir-faire d’exception transmis depuis plus de quatre siècles. Vous découvrirez les différentes étapes de réalisation d’un tapis de la Savonnerie, exécuté sur un métier vertical selon une technique d’une grande précision, ainsi que le dialogue permanent entre héritage historique et création contemporaine qui caractérise aujourd’hui la manufacture. Les ateliers de Paris et de Lodève réalisent en effet des œuvres d’après les cartons de grands artistes, architectes et designers contemporains.

Une occasion unique d’échanger avec les artisanes d’art et de mieux comprendre les gestes, la patience et l’exigence nécessaires à la création de ces tapis d’exception destinés aux plus hauts lieux de la République.

Manufacture nationale de la Savonnerie Allée des licières, 34700 Lodève Lodève 34700 Hérault Occitanie

Visite libre et démonstration de savoir faire

© Mobilier national – Camille Gasser