Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

La Marche Rose Place de la Halle Saint-Didier-en-Velay

La Marche Rose Place de la Halle Saint-Didier-en-Velay dimanche 18 octobre 2026.

Lieu : Place de la Halle

Adresse : Les halles

Ville : 43140 Saint-Didier-en-Velay

Département : Haute-Loire

Début : dimanche 18 octobre 2026

Fin : dimanche 18 octobre 2026

Heure de début : 09:00:00

Tarif : 8 8 8

Saint-Didier-en-Velay

La Marche Rose

Place de la Halle Les halles Saint-Didier-en-Velay Haute-Loire

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-18 09:00:00
fin : 2026-10-18

Date(s) :
2026-10-18

Marche annuelle organisée pour octobre rose avec stand de prévention du cancer du sein et repas.
  .

Place de la Halle Les halles Saint-Didier-en-Velay 43140 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 60 58 70 25 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Annual Pink October walk with breast cancer prevention stand and meal.

L’événement La Marche Rose Saint-Didier-en-Velay a été mis à jour le 2026-05-12 par Office de Tourisme Loire Semène

À voir aussi à Saint-Didier-en-Velay (Haute-Loire)