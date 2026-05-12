La Marche Rose Place de la Halle Saint-Didier-en-Velay

Saint-Didier-en-Velay

La Marche Rose

Place de la Halle Les halles Saint-Didier-en-Velay Haute-Loire

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-18 09:00:00

fin : 2026-10-18

Date(s) :

2026-10-18

Marche annuelle organisée pour octobre rose avec stand de prévention du cancer du sein et repas.

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Place de la Halle Les halles Saint-Didier-en-Velay 43140 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 60 58 70 25

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English :

Annual Pink October walk with breast cancer prevention stand and meal.

L’événement La Marche Rose Saint-Didier-en-Velay a été mis à jour le 2026-05-12 par Office de Tourisme Loire Semène