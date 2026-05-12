La Marche Rose Place de la Halle Saint-Didier-en-Velay
La Marche Rose Place de la Halle Saint-Didier-en-Velay dimanche 18 octobre 2026.
Saint-Didier-en-Velay
La Marche Rose
Place de la Halle Les halles Saint-Didier-en-Velay Haute-Loire
Tarif : 8 – 8 – 8 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-18 09:00:00
fin : 2026-10-18
Date(s) :
2026-10-18
Marche annuelle organisée pour octobre rose avec stand de prévention du cancer du sein et repas.
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Place de la Halle Les halles Saint-Didier-en-Velay 43140 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 60 58 70 25
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English :
Annual Pink October walk with breast cancer prevention stand and meal.
L’événement La Marche Rose Saint-Didier-en-Velay a été mis à jour le 2026-05-12 par Office de Tourisme Loire Semène
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