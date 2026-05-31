La Marelle Comedy Festival aux Chantiers de la Garonne, Les Chantiers de la Garonne, Bordeaux

La Marelle Comedy Festival aux Chantiers de la Garonne 3 juillet – 29 août Les Chantiers de la Garonne Gironde

Billetterie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-03T21:00:00+02:00 – 2026-07-03T23:30:00+02:00

Fin : 2026-08-29T21:00:00+02:00 – 2026-08-29T23:30:00+02:00

L’humour français s’invite à Bordeaux !

Été 2026, chaque vendredi et samedi soir, La Marelle accueille les têtes d’affiche de la scène humoristique française. Des artistes que vous avez vus sur les plus grandes scènes de France et sur votre écran – ce soir, ils jouent à Bordeaux. Le meilleur plateau du stand-up français, une salle intimiste, un coucher de soleil, les copains… c’est beau la Nouvelle-Aquitaine.

Des soirées intenses : un format 90 minutes, 6 artistes par soir, une salle à taille humaine sur les bords de Garonne. Pas de longueur, pas de première partie interminable. Juste du live, dans la chaleur d’un soir d’été bordelais. Et si il pleut ? Balivernes la toiture nous couvre !

Les Chantiers de la Garonne ZA Quai des Queyries Bordeaux 33100 Bastide Niel Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://www.lamarellecc.fr/festival »}]

Le festival revient pour une 2ème édition avec les plus grands humoristes français aux Chantiers de la Garonne, les pieds dans le sable ! ️ festival humour

@MARELLE COMEDY FESTIVAL