La Marine et les peintres. Quatre siècles d’art et de pouvoir Musée National de la Marine / Palais de Chaillot Paris

Dans le cadre de l’anniversaire des 400 ans de la Marine, le musée national de la Marine invite à poser un regard renouvelé sur les peintres qui, du XVIIe au XXe siècle, ont représenté la mer, les navires, les ports et les combats navals.

Encore peu explorée sous cet angle, l’histoire de la peinture de marine est ici abordée de manière chronologique, en huit sections, à travers près de 150 œuvres majeures. De l’affirmation du pouvoir royal sous Louis XIII aux questionnements esthétiques du XXe siècle, l’exposition met en lumière la manière dont l’art a accompagné, magnifié, interrogé ou contesté la puissance maritime française.

Des artistes tels que Le Lorrain, Vernet, Gudin, Morel-Fatio, Manet, Signac, Marquet, Méheut ou Marin-Marie témoignent de cette évolution, entre idéalisation, rigueur documentaire et modernité picturale.

Parcours de l’exposition

L’essor de la Marine française au service du pouvoir

Au XVIIe siècle, sous l’impulsion de Louis XIII et Richelieu, la France affirme sa puissance maritime. La peinture devient un outil politique : allégories, scènes navales et représentations symboliques célèbrent la naissance d’une Marine d’État permanente.

L’émergence d’un genre pictural

Influencée par les écoles nordiques et italiennes, la peinture de marine s’impose progressivement comme un genre à part entière. Claude Gellée, dit Le Lorrain, insuffle à la mer une dimension poétique nouvelle, entre observation du réel et idéalisation lumineuse.

Académisme et grandeur royale

Sous Louis XIV, la Marine moderne s’accompagne d’un discours académique structuré. Les peintres de marine intègrent l’Académie royale et participent à la construction d’une iconographie officielle à la gloire du souverain.

Le siècle des Lumières : science et modernité

Le XVIIIe siècle voit l’essor des expéditions scientifiques et la professionnalisation de la marine de guerre. Les artistes allient précision technique et atmosphère poétique, documentant infrastructures, batailles et innovations navales.

Histoire, nation et combats

La Révolution et l’Empire transforment la peinture navale. Entre héroïsation et réalisme, les artistes exaltent les combats maritimes. En 1830, les premiers peintres sont inscrits à l’Annuaire de la Marine, jalon vers la création du corps des Peintres officiels.

Commandes, débats esthétiques et modernité

Du romantisme à l’influence anglaise, la mer devient sublime, dramatique, parfois critique. Le Salon reflète cette évolution : peinture d’histoire, scènes de genre, réalisme militaire et expérimentations formelles coexistent.

Industrialisation et mutations artistiques

Vapeurs, quais, grues et ponts métalliques transforment le paysage maritime. Du néo-impressionnisme au fauvisme, les couleurs et la modernité industrielle renouvellent l’imaginaire naval. En 1920, la création du titre de « peintre du Département de la Marine » formalise une reconnaissance officielle, préfigurant les Peintres officiels de la Marine (POM).

Pluralité des visions contemporaines

Au XXe siècle, abstraction, figuration, photographie et hyperréalisme cohabitent. La représentation maritime oscille entre imaginaire, mémoire collective et précision technique, témoignant des mutations du monde naval.

Du 13 mai au 2 août 2026, le musée national de la Marine à Paris présente « La Marine et les peintres. Quatre siècles d’art et de pouvoir ». À l’occasion des 400 ans de la Marine, l’exposition explore, à travers près de 150 œuvres, les liens entre création artistique, pouvoir et imaginaire maritime du XVIIe au XXe siècle.

Du mercredi 13 mai 2026 au dimanche 02 août 2026 :

lundi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche

de 11h00 à 19h00

payant

De 0 à 15 euros.

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-05-13T14:00:00+02:00

fin : 2026-08-02T22:00:00+02:00

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Musée National de la Marine / Palais de Chaillot 17, Place du Trocadéro 75016 Paris



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