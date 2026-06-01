La mécanique du jeux. Soirée jeux. Médiathèque du Teich Le Teich
La mécanique du jeux. Soirée jeux. Médiathèque du Teich Le Teich vendredi 26 juin 2026.
Le Teich
La mécanique du jeux. Soirée jeux.
Médiathèque du Teich 67 rue des pins Le Teich Gironde
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-26 19:00:00
fin : 2026-06-26 21:30:00
Date(s) :
2026-06-26
Venez partager un moment entre amis.
La médiathèque, en partenariat avec l’association La Mécanique du jeu vous propose une rencontre autour des jeux de société, accompagnée par plusieurs animateurs.
Dès 19h.
Tout public. Entrée libre sur réservation.
Gratuit. .
Médiathèque du Teich 67 rue des pins Le Teich 33470 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 15 82 18 bibliotheque@leteich.fr
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English : La mécanique du jeux. Soirée jeux.
L’événement La mécanique du jeux. Soirée jeux. Le Teich a été mis à jour le 2026-06-10 par OT Le Teich
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