Représentation de théâtre enfants/ados. Salle publique Le Teich vendredi 26 juin 2026.

Le Teich

Représentation de théâtre enfants/ados.

Salle publique 3 Rue Claude Laymand Le Teich Gironde

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-26 21:30:00

fin : 2026-06-26

Date(s) :

2026-06-26 2026-06-28

Représentation de théâtre. enfants/ados.

tout public.

Gratuit pour les enfants de l’école. .

Salle publique 3 Rue Claude Laymand Le Teich 33470 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 22 80 46 philippechauvet55@gmail.com

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English : Représentation de théâtre enfants/ados.

L’événement Représentation de théâtre enfants/ados. Le Teich a été mis à jour le 2026-06-12 par OT Le Teich