Représentation de théâtre enfants/ados. Salle publique Le Teich
Représentation de théâtre enfants/ados. Salle publique Le Teich vendredi 26 juin 2026.
Le Teich
Représentation de théâtre enfants/ados.
Salle publique 3 Rue Claude Laymand Le Teich Gironde
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-26 21:30:00
fin : 2026-06-26
Date(s) :
2026-06-26 2026-06-28
Représentation de théâtre. enfants/ados.
tout public.
Gratuit pour les enfants de l’école. .
Salle publique 3 Rue Claude Laymand Le Teich 33470 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 22 80 46 philippechauvet55@gmail.com
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English : Représentation de théâtre enfants/ados.
L’événement Représentation de théâtre enfants/ados. Le Teich a été mis à jour le 2026-06-12 par OT Le Teich
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