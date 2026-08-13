LA MÉDIATHÈQUE ANDRÉ MALRAUX JEP 2026 Béziers
samedi 19 septembre 2026 · Béziers
Informations pratiques
Béziers
LA MÉDIATHÈQUE ANDRÉ MALRAUX JEP 2026
1 place du 14 juillet Béziers Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-19
Visite libre de l’exposition Le Grand Tour sur les voyages en Europe à la découverte de l’Antiquité. Visites commentées le sam. à 11h, 14h et 16h et le dim. à 14h30 et 16h.
Pour découvrir autrement les estampes du fonds patrimonial, la MAM propose l’exposition Le Grand Tour , regard sur l’Antiquité. Du XVIe au XVIIIe siècle, de jeunes aristocrates et artistes parcourent l’Europe à la découverte des vestiges antiques et des chefs-d’œuvre. Ce voyage initiatique, considéré comme l’ancêtre du tourisme moderne, est présenté à travers une sélection d’estampes, de gravures et d’œuvres contemporaines. L’exposition invite à suivre les pas de ces voyageurs d’autrefois.
Samedi de 10h à 18h et dimanche de 14h à 18h
• Visite libre de l’exposition
• Samedi à 11h, 14h et 16h et dimanche à 14h30 et 16h visite commentée de l’exposition .
1 place du 14 juillet Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 4 67 36 81 63
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English : LA MÉDIATHÈQUE ANDRÉ MALRAUX JEP 2026
Self-guided tour of the exhibition The Grand Tour, which explores travel in Europe %E0 to discover antiquity. Guided tours on Sat. at 11 a.m., 2 p.m., and 4 p.m., and on Sunday at 2:30 p.m. and 4 p.m.
L’événement LA MÉDIATHÈQUE ANDRÉ MALRAUX JEP 2026 Béziers a été mis à jour le 2026-08-13 par 34 ADT34
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