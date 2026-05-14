La médiathèque Edmond Rostand hors les murs / BHLM 2026 Square Paul Paray PARIS

Les bibliothécaires d’Edmond Rostand se posent au jardin Claire Motte et au square Paul Paray,

les vendredis matin, de 10h30 à 12h.

Au programme, lectures et jeux de société pour petits et grands !

Au jardin Claire Motte, rue Marguerite Long et rue Albert Roussel, Paris 17e : les vendredis 10, 17 et 24 juillet.

Au square Paul Paray, 24 rue Christine de Pisan, Paris 17e : les vendredis 7, 14 et 21 août.

Cet été, retrouvez nos bibliothécaires au jardin Claire Motte et au square Paul Paray pour des lectures ensoleillées !

Du vendredi 10 juillet 2026 au vendredi 21 août 2026 :

vendredi

de 10h30 à 12h00

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-07-10T13:30:00+02:00

fin : 2026-08-21T15:00:00+02:00

Date(s) : 2026-07-10T10:30:00+02:00_2026-07-10T12:00:00+02:00;2026-07-17T10:30:00+02:00_2026-07-17T12:00:00+02:00;2026-07-24T10:30:00+02:00_2026-07-24T12:00:00+02:00;2026-07-31T10:30:00+02:00_2026-07-31T12:00:00+02:00;2026-08-07T10:30:00+02:00_2026-08-07T12:00:00+02:00;2026-08-14T10:30:00+02:00_2026-08-14T12:00:00+02:00;2026-08-21T10:30:00+02:00_2026-08-21T12:00:00+02:00

Square Paul Paray 24 rue Christine de Pisan 75017 PARIS

https://bibliotheques.paris.fr/agenda/doc/QUEFAIRE/106783/les-bibliotheques-hors-les-murs-nbsp-edition-2026 +33148880717 mediatheque.edmond-rostand@paris.fr https://www.facebook.com/mediatheque.edmond.rostand/?locale=fr_FR https://www.facebook.com/mediatheque.edmond.rostand/?locale=fr_FR



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