La médiathèque vous ouvre les portes de ses réserves !, Médiathèque René Couanau – La Grande Passerelle, Saint-Malo
samedi 19 septembre 2026 · Médiathèque René Couanau - La Grande Passerelle · Saint-Malo
Informations pratiques
La médiathèque vous ouvre les portes de ses réserves ! Samedi 19 septembre, 10h30, 13h30 Médiathèque René Couanau – La Grande Passerelle Ille-et-Vilaine
Tout public à partir de 10 ans
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T11:30:00+02:00
Fin : 2026-09-19T13:30:00+02:00 – 2026-09-19T14:30:00+02:00
La médiathèque vous ouvre les portes de ses réserves !
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Médiathèque René Couanau – La Grande Passerelle 2 rue Nicolas Bouvier 35400 Saint-Malo Saint-Malo 35400 Rocabey Ille-et-Vilaine Bretagne 02 99 40 78 00 https://lagrandepasserelle.saint-malo.fr/ [{« type »: « phone », « value »: « 02 99 40 78 00 »}, {« type »: « link », « value »: « https://lagrandepasserelle.saint-malo.fr/ »}]
La médiathèque vous ouvre les portes de ses réserves !
©La Grande Passerelle
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