La médiathèque vous ouvre les portes de ses réserves !, Médiathèque René Couanau – La Grande Passerelle, Saint-Malo

Informations pratiques

La médiathèque vous ouvre les portes de ses réserves ! Samedi 19 septembre, 10h30, 13h30 Médiathèque René Couanau – La Grande Passerelle Ille-et-Vilaine

Tout public à partir de 10 ans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T11:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T13:30:00+02:00 – 2026-09-19T14:30:00+02:00

La médiathèque vous ouvre les portes de ses réserves !

Remontez le temps et découvrez une sélection d’ouvrages parmi les plus précieux de la médiathèque.

Médiathèque René Couanau – La Grande Passerelle 2 rue Nicolas Bouvier 35400 Saint-Malo Saint-Malo 35400 Rocabey Ille-et-Vilaine Bretagne 02 99 40 78 00 https://lagrandepasserelle.saint-malo.fr/ [{« type »: « phone », « value »: « 02 99 40 78 00 »}, {« type »: « link », « value »: « https://lagrandepasserelle.saint-malo.fr/ »}]

La médiathèque vous ouvre les portes de ses réserves !

©La Grande Passerelle