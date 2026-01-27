LA MEDUANA CROISIERE APERO Quai de Waiblingen Mayenne
LA MEDUANA CROISIERE APERO
Quai de Waiblingen Office de Tourisme Halte Fluviale Mayenne Mayenne
Tarif : 7.5 – 7.5 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-12 19:00:00
fin : 2026-06-12 20:30:00
Date(s) :
2026-06-12 2026-07-17 2026-08-05 2026-08-21
Prêt à vivre une petite soirée sympathique, à la découverte de Mayenne ?
Embarquez avec l’Office de Tourisme Mayenne Co pour une Croisière Apéro à bord de La Meduana, avec vue sur les paysages du territoire, connus et ceux accessibles qu’en bateau !
On vous réserve de quoi vous rafraîchir avec des produits 100% locaux, et une ambiance musicale pour vous détendre et profiter.
Les consommations seront à régler à bord du bateau auprès de l’équipage .
Embarquement sur la Cale à Mayenne 10min avant le départ
Accès PMR .
+33 2 43 04 19 37 bonjour@mayenneco-tourisme.fr
English :
Are you ready for a fun evening exploring Mayenne?
