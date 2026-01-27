LA MEDUANA CROISIERE APERO Quai de Waiblingen Mayenne

LA MEDUANA CROISIERE APERO

Quai de Waiblingen Office de Tourisme Halte Fluviale Mayenne Mayenne

Tarif : 7.5 – 7.5 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-12 19:00:00

fin : 2026-06-12 20:30:00

Date(s) :

2026-06-12 2026-07-17 2026-08-05 2026-08-21

Prêt à vivre une petite soirée sympathique, à la découverte de Mayenne ?

Embarquez avec l’Office de Tourisme Mayenne Co pour une Croisière Apéro à bord de La Meduana, avec vue sur les paysages du territoire, connus et ceux accessibles qu’en bateau !

On vous réserve de quoi vous rafraîchir avec des produits 100% locaux, et une ambiance musicale pour vous détendre et profiter.

Les consommations seront à régler à bord du bateau auprès de l’équipage .

Embarquement sur la Cale à Mayenne 10min avant le départ

Accès PMR .

Quai de Waiblingen Office de Tourisme Halte Fluviale Mayenne 53100 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 04 19 37 bonjour@mayenneco-tourisme.fr

English :

Are you ready for a fun evening exploring Mayenne?

