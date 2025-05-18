LA MEDUANA CROISIÈRE & DEJEUNER AU BORD DE L’EAU Quai de Waiblingen Mayenne
LA MEDUANA CROISIÈRE & DEJEUNER AU BORD DE L’EAU Quai de Waiblingen Mayenne dimanche 19 juillet 2026.
Mayenne
LA MEDUANA CROISIÈRE & DEJEUNER AU BORD DE L’EAU
Quai de Waiblingen Office de Tourisme Halte Fluviale Mayenne Mayenne
Tarif : 61 – 61 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-19 11:00:00
fin : 2026-08-23 15:30:00
Date(s) :
2026-07-19 2026-08-09 2026-08-23 2026-09-13 2026-09-27
Une croisière gourmande le dimanche pour allier gastronomie et promenade au fil de l’eau. Sur réservation.
L’Office de tourisme Mayenne Co vous propose un croisière découverte au fil de l’eau agrémentée d’un déjeuner au restaurant Beau Rivage, dans un cadre agréable et bucolique sur les bords de la Mayenne
Réservation obligatoire à l’office de tourisme Mayenne Co.
Menu
Kir et ses canapés
Gâteau de saumon et bavarois crevettes
Noix de filet de porc miel soja
Salade de saison et ses fromages
Nougat et fruits rouges, coulis framboise
Vin, café et eaux minérales inclus
Pour les enfants de 12 ans
canapés jambon
steak frites maison
glace et jus de fruits .
Quai de Waiblingen Office de Tourisme Halte Fluviale Mayenne 53100 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 04 19 37 bonjour@mayenneco-tourisme.fr
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English :
A gourmet cruise on Sundays to combine gastronomy and a walk along the water. Reservation required.
L’événement LA MEDUANA CROISIÈRE & DEJEUNER AU BORD DE L’EAU Mayenne a été mis à jour le 2026-05-18 par Office de Tourisme Mayenne Co
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