LA MEDUANA CROISIÈRE & DEJEUNER AU BORD DE L’EAU Quai de Waiblingen Mayenne dimanche 19 juillet 2026.

Mayenne

LA MEDUANA CROISIÈRE & DEJEUNER AU BORD DE L’EAU

Quai de Waiblingen Office de Tourisme Halte Fluviale Mayenne Mayenne

Tarif : 61 – 61 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-19 11:00:00

fin : 2026-08-23 15:30:00

Date(s) :

2026-07-19 2026-08-09 2026-08-23 2026-09-13 2026-09-27

Une croisière gourmande le dimanche pour allier gastronomie et promenade au fil de l’eau. Sur réservation.

L’Office de tourisme Mayenne Co vous propose un croisière découverte au fil de l’eau agrémentée d’un déjeuner au restaurant Beau Rivage, dans un cadre agréable et bucolique sur les bords de la Mayenne

Réservation obligatoire à l’office de tourisme Mayenne Co.

Menu

Kir et ses canapés

Gâteau de saumon et bavarois crevettes

Noix de filet de porc miel soja

Salade de saison et ses fromages

Nougat et fruits rouges, coulis framboise

Vin, café et eaux minérales inclus

Pour les enfants de 12 ans

canapés jambon

steak frites maison

glace et jus de fruits .

Quai de Waiblingen Office de Tourisme Halte Fluviale Mayenne 53100 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 04 19 37 bonjour@mayenneco-tourisme.fr

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English :

A gourmet cruise on Sundays to combine gastronomy and a walk along the water. Reservation required.

L’événement LA MEDUANA CROISIÈRE & DEJEUNER AU BORD DE L’EAU Mayenne a été mis à jour le 2026-05-18 par Office de Tourisme Mayenne Co