La même chose mais pas tout à fait pareille Théâtre Joliette Marseille 2e Arrondissement
mercredi 2 décembre 2026 · Théâtre Joliette · Marseille 2e Arrondissement
Informations pratiques
Marseille 2e Arrondissement
La même chose mais pas tout à fait pareille
Mercredi 2 décembre 2026 à partir de 19h.
Jeudi 3 décembre 2026 à partir de 14h30.
Vendredi 4 décembre 2026 à partir de 20h. Théâtre Joliette 2 Place Henri Verneuil Marseille 2e Arrondissement Bouches-du-Rhône
Tarif : 22 – 22 – 14 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-02 19:00:00
fin : 2026-12-02
Date(s) :
2026-12-02 2026-12-03 2026-12-04
Spectacle d’ Anne-Sophie Turion, Cie Grandeur Nature
Plusieurs fois par jour, ton corps est ici, mais ton esprit est ailleurs perdu quelque part dans le paysage numérique, à l’autre bout de la ville ou du monde, en train de scroller·poster·chatter·liker et paf ! tu te prends le poteau en marchant le nez dans ton téléphone.
Dans cette pièce, personne ne se prendra le poteau. Car chaque personne est guidé·e par un texte. Et grâce à ce texte, chaque personne devient le cœur et le moteur de l’action. Oui, chaque personne. Mais tout ça se fait côté à côté, ensemble.
D’ailleurs, qu’est-ce que ça veut vraiment dire “ensemble” ? Dans cette pièce, on essayera de se décoller de la vision un peu rabougrie du collectif à l’unisson pour aller vers un peu plus… disons, d’insaisissable ; faire ensemble quelque chose qui ne se voit pas, faire la même chose mais pas tout à fait au même moment… Ici, tu verras, l’idée de participation est prise dans un sens trèèès large.
Conception, textes, scénographie Anne-Sophie Turion en collaboration avec Maya Boquet, Loreto Martinez-Troncoso, Elise Simonet
Au plateau Anne-Sophie Turion, Loreto Martinez-Troncoso, Elise Simonet / Maya Boquet (en alternance) .
Théâtre Joliette 2 Place Henri Verneuil Marseille 2e Arrondissement 13002 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur
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English :
A performance by Anne-Sophie Turion, Cie Grandeur Nature
L’événement La même chose mais pas tout à fait pareille Marseille 2e Arrondissement a été mis à jour le 2026-07-10 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille
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