La mémoire des énergies, Musée national Adrien Dubouché, Limoges

La mémoire des énergies Samedi 23 mai, 21h00 Musée national Adrien Dubouché Haute-Vienne

Entrée libre

Dans le cadre de l’exposition Les Energies de la terre et de la Nuit européenne des musées

Pour la clôture de l’exposition Les Énergies de la terre, vivez une performance poétique avec Charlotte Brandy, Sev et Léo Peyre dans laquelle leurs corps traduiront le mouvement de la Terre, le flux de l’énergie et la fragilité du vivant face à sa transformation. Quand l’art du feu rencontre l’art du mouvement.

—

Samedi 23 mai, spectacle de 8 minutes proposé plusieurs fois de 21h à 23h.

Spectacle gratuit, réservation sur place le jour J.

Musée national Adrien Dubouché 8bis Place Winston Churchill Limoges 87000 Les Emailleurs Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine 05.55.33.08.50 https://www.musee-adriendubouche.fr/ https://www.facebook.com/mnadlimoges;https://www.instagram.com/mnadlimoges/;https://www.linkedin.com/company/mus%C3%A9e-national-adrien-dubouch%C3%A9 Dans un espace dédié aux techniques de fabrication, le musée présente des machines et des outils liés aux savoirs-faire porcelainiers qui ont fait la renommée de Limoges dans le monde.

Les collections permanentes offrent ensuite un panorama complet de l’histoire de la porcelaine de Limoges jusqu’à la création contemporaine. Le musée est ouvert tous les jours, sauf le mardi, de 10h à 12h30 et de 14h à 17h45. Fermetures execptionnelles le 25 décembre et le 1er janvier.

Performance de danse avec Charlotte Brandy, Sev et Léo Peyre #lesenergiesdelaterre

© Charlotte Brandy