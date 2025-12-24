La mémoire des énergies Performance de danse, Musée national Adrien Dubouché Limoges
Musée national Adrien Dubouché 8Bis Place Winston Churchill Limoges Haute-Vienne
Dans le cadre de la Nuit européenne des musées
Pour la clôture de l’exposition Les Énergies de la terre, vivez une performance poétique avec Charlotte Brandy, Sev et Léo Peyre?dans laquelle leurs corps traduiront le mouvement de la Terre, le flux de l’énergie et la fragilité du vivant face à sa transformation. Quand l’art du feu rencontre l’art du mouvement. .
Musée national Adrien Dubouché 8Bis Place Winston Churchill Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 1 42 46 92 04 mnad@cultival.fr
