La Mémoire des pierres, Archives départementales du Morbihan, Vannes

Informations pratiques

La Mémoire des pierres 18 et 20 septembre Archives départementales du Morbihan Morbihan

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T18:00:00+02:00 – 2026-09-18T21:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

L’espace d’un hiver, de Locuon à Guéhenno, en passant par l’île d’Arz, la plasticienne Sophie Zénon pose son regard d’artiste sur le patrimoine du Morbihan : chapelles, manoirs, mégalithes, fontaines… De cette immersion naissent des œuvres organiques et vibrantes. Expérimentant la technique ancienne de l’orotone – un tirage sur plaque de verre rehaussé à la dorure à l’or –, l’artiste révèle une symbiose poétique entre le granit et le paysage.

Archives départementales du Morbihan 80 Rue des Venetes, 56000 Vannes, France Vannes 56000 Kergypt Morbihan Bretagne +33297463252 https://patrimoines-archives.morbihan.fr Les Archives départementales ont été créées après la Révolution, par la loi du 26 octobre 1796, pour accueillir dans chaque département les archives des institutions d’Ancien Régime, des établissements religieux supprimés et des familles émigrées.

Leurs fonds se sont enrichis tout au long des XIXe et XXe siècles par versement ou dépôt d’archives publiques et par don, achat ou dépôt d’archives privées.

Les Archives départementales du Morbihan, service du conseil départemental du Morbihan, abritent également au sein de leur bâtiment édifié en 1993, agrandi en 2022, les collections départementales (beaux-arts, textiles…).

L’espace d’un hiver, de Locuon à Guéhenno, en passant par l’île d’Arz, la plasticienne Sophie Zénon pose son regard d’artiste sur le patrimoine du Morbihan : chapelles, manoirs, mégalithes, De cette…

© Sophie Zénon