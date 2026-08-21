La ménagerie de pierre : le bestiaire médiéval, Musée d’Aquitaine, Bordeaux
vendredi 11 décembre 2026 · Musée d'Aquitaine · Bordeaux
Informations pratiques
La ménagerie de pierre : le bestiaire médiéval Vendredi 11 décembre, 12h15 Musée d’Aquitaine Gironde
Sans réservation, dans la limite des places disponibles Coût d’entrée du musée + 5 € (gratuit Carte jeune)
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-12-11T12:15:00+01:00 – 2026-12-11T13:00:00+01:00
Fin : 2026-12-11T12:15:00+01:00 – 2026-12-11T13:00:00+01:00
Découvrez une nouvelle visite au musée d’Aquitaine, à travers les collections médiévales
Une relecture des collections du musée !
Au Moyen Âge, l’art est généralement mis au service de la religion chrétienne. De ce fait, les couleurs, les formes, les personnages, les objets, les plantes, et bien sûr les animaux sont toujours empreints d’une forte dimension symbolique. Cette visite propose de découvrir la charge symbolique portée par les animaux à travers les œuvres et objets conservés par le musée d’Aquitaine.
Lien vers l’événément original : https://www.musee-aquitaine-bordeaux.fr/event_agenda/483
Musée d’Aquitaine 20 cours Pasteur, 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Bordeaux Centre Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 01 51 00 https://www.musee-aquitaine-bordeaux.fr/ https://www.facebook.com/musee.aquitaine;https://instagram.com/musee_aquitaine;https://www.youtube.com/@museedaquitainebordeaux [{« link »: « https://www.musee-aquitaine-bordeaux.fr/event_agenda/483 »}]
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Griffon sur carreau vernissé © Lysiane Gauthier – mairie de Bordeaux
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