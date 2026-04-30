Informations pratiques

Rodez

La mère noël est une rockeuse

37 avenue Tarayre Rodez Aveyron

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-12-12

fin : 2026-12-12

Date(s) :

2026-12-12

Co-organisé avec la MJC Millau

La Mère Noël est une rockeuse revient !

Cette soirée réunit les groupes accompagnés par les MJC de l’Aveyron. Une occasion de découvrir la scène amateur du territoire tout en participant à une action solidaire l’événement s’accompagne 19d’une collecte au profit de la Croix Rouge Française. .

37 avenue Tarayre Rodez 12000 Aveyron Occitanie +33 5 65 42 88 68 contact@oc-live.fr

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English :

Co-organized with the MJC Millau

L’événement La mère noël est une rockeuse Rodez a été mis à jour le 2026-07-20 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)