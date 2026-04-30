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AGENDA · Rodez

La mère noël est une rockeuse Rodez

samedi 12 décembre 2026 · Rodez

La mère noël est une rockeuse Rodez

Informations pratiques

Début
samedi 12 décembre 2026
Fin
samedi 12 décembre 2026
Adresse
37 avenue Tarayre
Ville
12000 Rodez
Département
Aveyron
Tarif

Rodez

La mère noël est une rockeuse

37 avenue Tarayre Rodez Aveyron

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-12-12
fin : 2026-12-12

Date(s) :
2026-12-12

Co-organisé avec la MJC Millau
La Mère Noël est une rockeuse revient !
Cette soirée réunit les groupes accompagnés par les MJC de l’Aveyron. Une occasion de découvrir la scène amateur du territoire tout en participant à une action solidaire l’événement s’accompagne 19d’une collecte au profit de la Croix Rouge Française.   .

37 avenue Tarayre Rodez 12000 Aveyron Occitanie +33 5 65 42 88 68  contact@oc-live.fr

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English :

Co-organized with the MJC Millau

L’événement La mère noël est une rockeuse Rodez a été mis à jour le 2026-07-20 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)

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