La mère noël est une rockeuse Rodez
samedi 12 décembre 2026 · Rodez
Informations pratiques
Rodez
La mère noël est une rockeuse
37 avenue Tarayre Rodez Aveyron
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-12-12
fin : 2026-12-12
Date(s) :
2026-12-12
Co-organisé avec la MJC Millau
La Mère Noël est une rockeuse revient !
Cette soirée réunit les groupes accompagnés par les MJC de l’Aveyron. Une occasion de découvrir la scène amateur du territoire tout en participant à une action solidaire l’événement s’accompagne 19d’une collecte au profit de la Croix Rouge Française. .
37 avenue Tarayre Rodez 12000 Aveyron Occitanie +33 5 65 42 88 68 contact@oc-live.fr
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English :
Co-organized with the MJC Millau
L’événement La mère noël est une rockeuse Rodez a été mis à jour le 2026-07-20 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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