La méthode Sherlock, Théâtre Trianon, Bordeaux

Informations pratiques

La méthode Sherlock Jeudi 24 septembre, 20h00 Théâtre Trianon Gironde

26 euros tarif unique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-24T20:00:00+02:00 – 2026-09-24T21:30:00+02:00

Fin : 2026-09-24T20:00:00+02:00 – 2026-09-24T21:30:00+02:00

BONNE NOUVELLE PRODUCTIONS présente :

LA MÉTHODE SHERLOCK

De & avec Andrea Redavid & Paul Spera

Londres 2023.

Le génie criminel Moriarty est de retour un siècle plus tard!

Il sévit dans une série de crimes qui s’inspirent des aventures de Sherlock Holmes ; la police est perdue dans une enquète qui méle la fiction de Conan Doyle à des dangers réels et imminents.

L’inspecteur Delrue décide de demander de l’aide au plus grand expert de l’univers de Sherlock Holmes, le « mentaliste » Sebastien Harris et… à VOUS public, les nouvelles recrues de Scotland Yard !

Désormais, votre mission est simple : aidez Delrue et Harris à résoudre l’enquète, à déjouer le prochain crime et à démasquer Moriarty !

Vivez une expérience immersive et participative, plongez dans une enquête qui unit le mentalisme et l’univers de Sherlock Holmes : « La Méthode Sherlock », le spectacle dont vous êtes les héros !

Vous êtes fasciné par le mentalisme ?

Vous voulez maîtriser d’extraordinaires capacités déductives ?

Vous aimez les polars, les défis, les énigmes ?

Vous avez envie de voir un spectacle, mais aussi de vivre une expérience interactive ?

« La Méthode Sherlock » est le spectacle pour vous, fait par vous !

Théâtre Trianon 6 rue Franklin 33000 Bordeaux 33000 Triangle d’Or Gironde Nouvelle-Aquitaine 05.56.20.13.20 [{« type »: « link », « value »: « https://www.obillet.fr/accueil »}, {« type »: « email », « value »: « contact@bordeauxtheatres.com »}] Standard téléphonique ouvert de 16h à 18h du mardi au samedi.

Londres 2023. Le génie criminel Moriarty est de retour un siècle plus tard!