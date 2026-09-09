UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Bordeaux

La méthode Sherlock, Théâtre Trianon, Bordeaux

jeudi 24 septembre 2026 · Théâtre Trianon · Bordeaux

La méthode Sherlock, Théâtre Trianon, Bordeaux

Informations pratiques

Début
jeudi 24 septembre 2026
Fin
jeudi 24 septembre 2026
Lieu
Théâtre Trianon
Adresse
6 rue Franklin 33000
Ville
33000 Bordeaux
Département
Gironde
Tarif
26 euros tarif unique

La méthode Sherlock Jeudi 24 septembre, 20h00 Théâtre Trianon Gironde

26 euros tarif unique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-24T20:00:00+02:00 – 2026-09-24T21:30:00+02:00
Fin : 2026-09-24T20:00:00+02:00 – 2026-09-24T21:30:00+02:00

BONNE NOUVELLE PRODUCTIONS présente :
LA MÉTHODE SHERLOCK

De & avec Andrea Redavid & Paul Spera

Londres 2023.
Le génie criminel Moriarty est de retour un siècle plus tard!
Il sévit dans une série de crimes qui s’inspirent des aventures de Sherlock Holmes ; la police est perdue dans une enquète qui méle la fiction de Conan Doyle à des dangers réels et imminents.

L’inspecteur Delrue décide de demander de l’aide au plus grand expert de l’univers de Sherlock Holmes, le « mentaliste » Sebastien Harris et… à VOUS public, les nouvelles recrues de Scotland Yard !

Désormais, votre mission est simple : aidez Delrue et Harris à résoudre l’enquète, à déjouer le prochain crime et à démasquer Moriarty !

Vivez une expérience immersive et participative, plongez dans une enquête qui unit le mentalisme et l’univers de Sherlock Holmes : « La Méthode Sherlock », le spectacle dont vous êtes les héros !

Vous êtes fasciné par le mentalisme ?
Vous voulez maîtriser d’extraordinaires capacités déductives ?
Vous aimez les polars, les défis, les énigmes ?
Vous avez envie de voir un spectacle, mais aussi de vivre une expérience interactive ?

« La Méthode Sherlock » est le spectacle pour vous, fait par vous !

Théâtre Trianon 6 rue Franklin 33000 Bordeaux 33000 Triangle d’Or Gironde Nouvelle-Aquitaine 05.56.20.13.20 [{« type »: « link », « value »: « https://www.obillet.fr/accueil »}, {« type »: « email », « value »: « contact@bordeauxtheatres.com »}] Standard téléphonique ouvert de 16h à 18h du mardi au samedi.
Londres 2023. Le génie criminel Moriarty est de retour un siècle plus tard!

À voir aussi à Bordeaux (Gironde)