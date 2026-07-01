La Meute, Le Train Théâtre, Portes-lès-Valence

Informations pratiques

La Meute Samedi 24 avril 2027, 20h00 Le Train Théâtre Drôme

Plein tarif : 17€ / Tarif réduit : 11€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2027-04-24T20:00:00+02:00 – 2027-04-24T21:30:00+02:00

Fin : 2027-04-24T20:00:00+02:00 – 2027-04-24T21:30:00+02:00

La Meute est un groupe féminin de spoken word, fondé en 2019 à l’initiative de Margaux Seon, entre Drôme et Hautes‑Alpes. Ce collectif d’autrices, musiciennes et chanteuses place le texte et la puissance des mots au cœur de sa démarche artistique.

Leur écriture, douce et incisive, libre et précise, explore les failles du quotidien, célèbre les victoires intimes et résonne des échos de l’actualité. Textes et paysages sonores se déploient avec force et sincérité, portés par l’accordéon, la batterie, la contrebasse et les voix.

Leurs influences ? Elles citent volontiers Mano Solo, Juliette, Jacques Higelin, Brigitte Fontaine ou encore Loïc Lantoine…

La Meute : un collectif engagé, puissant et sensible, à découvrir sur scène, là où les mots deviennent corps.

Roxane Perrin : chant, Margaux Seon : accordéon, choeurs, Maëlle Bourry : contrebasse, choeurs, Émilie Mathey : batterie, choeurs

Première partie : Le mini chœur d’enfants du Train Théâtre

Pour la deuxième année, le Train Théâtre propose une chorale d’enfants, âgés de 9 à 18 ans, qui se produira sur scène après un stage intensif au mois d’avril, emporté par le chef de chœur Florian Devedeux.

L’occasion de découvrir de très jeunes talents, autour d’un répertoire varié à deux voix.

Le Train Théâtre 1 Rue Louis Aragon, 26800 Portes-lès-Valence Portes-lès-Valence 26800 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « email », « value »: « billetterie@train-theatre.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0475571455 »}]

SAISON 2026/2027 chanson rock

MARIE LACHAUD