La Micro-Folie ArtKaravane Arc-les-Gray : une playlist autour du corps, La Villa / Frac Collection, Arc-lès-Gray
samedi 19 septembre 2026 · La Villa / Frac Collection · Arc-lès-Gray
Informations pratiques
La Micro-Folie ArtKaravane Arc-les-Gray : une playlist autour du corps 19 et 20 septembre La Villa / Frac Collection Haute-Saône
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00
Tout au long du week-end, l’association ArtKaravane propose, à l’occasion de la nouvelle exposition, une playlist thématique spécialement conçue en écho à celle-ci. Consacrée à la représentation du corps dans l’histoire de l’art, cette sélection d’œuvres issues des collections du Musée Numérique invite les visiteur·euses à prolonger leur parcours grâce à une exploration interactive.
La Villa / Frac Collection 50 Rue de Dijon, 70100 Arc-lès-Gray, France Arc-lès-Gray 70100 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33384314766 https://www.frac-franche-comte.fr/fr/la-villa-frac-collection Après une visite de l’exposition présentant des œuvres issues de la collection du Fonds régional d’art contemporain de Franche-Comté, explorez le musée numérique Micro-Folie, qui réunit plusieurs milliers de chefs-d’œuvre des plus grands musées nationaux et internationaux. Parking gratuit sur le côté de la Villa et à l’arrière de la Villa.
Tout au long du week-end, l’association ArtKaravane propose, à l’occasion de la nouvelle exposition, une playlist thématique spécialement conçue en écho à celle-ci. Consacrée à la représentation du à…
© Nicolas Waltefaugle
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